Politistii cer ajutorul populatiei pentru identificarea unui barbat ucis

Leo Messi a dat de pamant cu colegii sai de la Barcelona dupa un nou meci slab in La Liga: Nu se poate asa Marele jucator argentinian Lionel Messi si-a atacat destul de dur colegii de la Barcelona dupa un nou meci slab facut de gruparea catalana, 1-1 cu Bilbao, al treilea meci la rand fara victorie in Spania.

Liverpool si Chelsea, meci superb in Premier League. "Cormoranii" au egalat in minutul 89 cu o executie de pe alta planeta Chelsea si Liverpool au incheiat la egalitate un meci superb in Premier League, intre doua echipe clasate in top 3 din campionatul englez de fotbal.

Un roman este "Regele luxului" in America! Julian Balea este "Regele luxului" în America. Controlează afacerile celebrei companii "Stefano Ricci" și trăiește pe picior mare. Julian Balea a părăsit țara noastră în 1995

Concurentul de la Exatlon se iubește in secret cu fosta amanta a unui musculos celebru din showbiz! Yamato Zaharia trăiește în secret o poveste de dragoste cu fosta iubită a unui musculos celebru din showbiz.

Nepotul Regelui Mihai I și Alina-Maria Binder se vor cununa duminică, la ora 14.30, la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia.

Serena Williams, in sanii goi pe Internet! Imaginile fac furori pe rețelele de socializare Fostul lider mondial din tenisul feminin, Serena Williams, a publicat pe Instagram un video în care îşi anunţă implicarea în depistarea din timp a cancerului la sân. Imaginile cu tenismena s-au viralizat rapid, fiind văzute de aproximativ 500.000 de utilizatori în doar o oră. „În luna prevenirii cancerului la sân am înregistrat o versiune a

#ReferendumFamilie Basescu: In mod paradoxal, la noi referendumul este sustinut de socialisti; Voi vota cu un DA Senatorul Partidului Mişcarea Populară (PMP), Traian Băsescu, a declarat că va vota cu DA la scrutinul din 6-7 octombrie, pentru redefinirea familiei în Constituţie, menţionând că, "în mod paradoxal", referendumul este susţinut de socialişti. "În mod paradoxal, la noi, referendumul este susţinut ...

Cum si-a motivat Basescu felul in care va vota la REFERENDUMUL pentru familie Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seara, într-o emisiune televizată, că va merge la referendum şi va vota favorabil pentru ca familia să fie formată dintr-un bărbat şi o femeie, fiindcă punct de vedere politic, rămâne un om de dreapta.

Tribuna stadionului echipei Eibar a cedat in meciul cu Sevilla Partida terminată cu scorul de 3-1 pentru Sevilla, în deplasare cu Eibar, a fost întreruptă timp de 10 minute după ce peluza în care se aflau fanii andaluzi a cedat din cauza presiunii.