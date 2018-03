Politistii de frontiera romani au oferit martisoare granicerilor moldoveni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); An de an, sarbatoarea de 1 Martie ne aduce speranta, optimismul, credinta in mai bine si spor la toate. In ziua de 1 Martie se celebreaza Martisorul, trimful primaverii asupra iernii, acesta fiind un simbol al reinnoirii timpului si al renasterii naturii. Martisorul, micul obiect prins intr-un snur alb cu rosu, este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primaverii. Traditia spune ca, in general, femeile si fetele primesc martisoare si le poarta pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primaverii. In Moldova insa, obiceiul este ca si fetele sa daruiasca martisoare baietilor. In spiritul bunei cooperari pe care Politia de Frontiera Romana o are cu Politia de Frontiera din R. Moldova, anul acesta, la ...