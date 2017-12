Politistii ieseni au fost la datorie in campania: Nu lasa un hot sa iti strice Craciunul 

hoti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 21 decembrie a.c., in cadrul campaniei de prevenire NU LASA UN HOT SA ITI STRICE CRACIUNUL, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi au desfasurat o actiune de informare cu specific preventiv in incinta Palas Mall, din municipiul Iasi. Scopul activitatii a fost de a informa cetatenii cu privire la masurile de siguranta personala pe care trebuie sa le cunoasca si sa le puna in practica in perioada sarbatorilor de iarna. Actiunea s-a axat pe distribuirea de pliante cetatenilor prezenti in centrul comercial. Totodata, acestia au primit recomandari verbale privind metodele de protejare a bunurilor personale in locurile aglomerate sau cele aflate in locuinta. Politist ...