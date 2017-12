Politistii ieseni au primit 10 autovehicule noi

Masini Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoturisme noi au sosit in parcul auto al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi. Politia Romana continua programul de innoire a parcului auto. In acest context, Inspectoratului de Politie Judetean Iasi i-au fost distribuite 10 autovehicule. Acestea vor fi utilizate de structurile operative, precum cele de investigatii criminale, investigare a criminalitatii economice, ordine publica, transporturi s.a. Intregul efort de imbunatatire a mobilitatii Politiei Romane are ca beneficiar final cetatenii, astfel incat intreaga comunitate sa beneficieze de un serviciu politienesc de calitate. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...