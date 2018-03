Politistii ieseni desfasoara o campanie de prevenire a consumului de alcool si droguri in liceele din oras - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Iasi demareaza, incepand de astazi 29 martie, campania de prevenire a delincventei juvenile si a consumului de substante psihoactive in mediul liceal din municipiul Iasi - ADOLESCENTI RESPONSABILI. In perioada martie – decembrie 2018 IPJ Iasi prin Biroul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii desfasoara impreuna cu partenerii sai campania de prevenire a delincventei juvenile si consumului de substante psihoactive in mediul liceal din municipiul Iasi, cu accent pe prevenirea consumului de alcool si droguri ce pot genera comportamente vio ...