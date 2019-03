Politistii patrulau printr-o zona parasita cand au vazut o masina abandonata. s-au apropiat, dar cand s-au uitat inauntru au vazut ceva care i-a marcat si le-a adus lacrimi in ochi. Ce era in masina si ce au facut a ajuns la stiri

masina

Munca politistilor este grea pentru ca in fiecare zi au de-a face cu obstacole din viata reala si provocari.

Intr-o zi, doi ofiteri au trait o experienta care i-a marcat. Acestia patrulau pe strazi cand au observat o masina abandonata. Le-a atras atentia fiindca era o zona parasita, cu exceptia acelei masini. Desigur ca s-au apropiat pentru a o cerceta mai indeaproape.

In cele din urma s-a dovedit ca masina nu era deloc abandonata, ci era o adevarata casa pentru o familie de patru persoane. Un barbat, o femeie si copiii lor de trei ani nu aveau casa, iar masina era singurul loc unde puteau dormi.

Politistii au fost atat de miscati de situatia familiei incat au inteles ca le sta in putere sa ii ajute. Au decis sa nu ezite, ci sa treaca la fapte. Unul dintre politisti a sunat la un hotel din apropiere si a aranjat ca familia sa poata dormi intr-una dintre camerele de acolo. In plus, ei au contactat mai multe organizatii pentru a se asigura ca familia va primi de acum inainte sprijinul de care au nevoie. Prin doar cateva telefoane le-au schimbat vietile pentru totdeauna.

