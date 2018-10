Politistii rai se intorc. Will Smith si Martin Lawrence fac echipa si in Bad Boys 3, dupa 15 ani

Will Smith si Martin Lawrence google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu mai putin de 15 ani au trecut de la Bad Boys 2, insa Will Smith si Martin Lawrence sunt in negocieri cu Sony si Columbia Pictures pentru a aparea in partea a treia a seriei. Will Smith (50 de ani) si Martin Lawrence (53 de ani) nu trag cu gloante oarbe, in ciuda varstei lor. Cei doi sunt intr-o forma de invidiat si pregatiti sa joace intr-un nou film marca Bad Boys. Conform Variety, cei doi sunt in discutii cu producatorii celei de-a treia parti pentru stabilirea contractelor pe care vor juca. „Daca e sa facem o a treia parte din Bad Boys, dupa 15 ani, ar trebui sa fie la un nivel superior”, declara la inceputul acestui an Sandford Panitch, presedintele Columbia Pictures. ...