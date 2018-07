Politistul-vedeta Marian Godina a intrat in conflict cu un deputat PNL: 'Nici asta nu puteți pricepe?'

Polițistul Marian Godină a postat un mesaj pe Facebook cu care a adunat mii de like, mesaj care este o reacție acidă la o postare a deputatului PNL Florin Roman.

Florin Roman a scris pe Facebook că poliţiştii se opun presemnalizării radarelor pentru că astfel ar dispărea șpăgile.

Într-un mesaj amplu, plin de ironii, Marian Godină explică motivele:

”Aș fi dat share, dar mi-am dat seama că am prostul obicei de a-i face pe unii să își șteargă postările după ce le distribui, în loc să fie recunoscători că îi ajut ca lucrurile debitate să le fie citite de cât mai multă lume.

Din postarea domnului deputat sunt de acord doar cu prima frază. “Aș vrea să înțeleg, dar nu pot”. Nici nu are cum să poată. În primul rând, asta reiese după ce debitează și după cum își permite să jignească.

În al doilea rând, nu poate să înțeleagă deoarece nu a efectuat zeci sau sute de cercetări la fața locului ale accidentelor mortale cauzate de viteza excesivă, nu a anunțat vreodată familia cuiva despre decesul soțului, tatălui, soției, mamei, copilului etc.

Observ că în postarea dumnealui folosește de câteva ori cuvântul ”șpagă” ceea ce mă duce cu gândul că îi este un cuvânt familiar. Mi se pare de-a dreptul jignitor ca tocmai un deputat să îsi permită să facă astfel de afirmații, iar postarea asta nu-l deosebește cu nimic de cei care au postat cu ceva timp în urmă acel video penibil în care poliția era numită “incompetentă”.

Comparațiile pe care le face cu Italia, țara în care a mers domnia sa vreo 500 de km și a văzut indicatoare de presemnalizare a radarelor, nu îsi au locul, atâta timp cât România ocupă un loc fruntaș în clasamentul țărilor cu morți pe șosele, iar infrastructura rutieră de asemenea nu poate fi comparată. Și eu am fost într-o țară din Africa și nu am văzut niciun indicator care să te avertizeze să folosești lanțuri antiderapante. Probabil pentru că acolo nu prea ninge, înțelegeti domnule deputat sau nici asta nu puteți pricepe? O țară trebuie să aibă legile în concordanță cu specificul tipului de încălcări ale lor. Cam la fel e cu abuzul în serviciu neincriminat în Germania, care a fost comparat, total neinspirat, cu România, țara în care un primar e în stare să cumpere stilouri cu 500 de euro bucata de la o firmă deținută de mă-sa, lucru de netrecut prin mintea unui german.

Codul rutier, pe care ești obligat să-l înveți pentru a obține permisul de conducere, și pe care sper că domul deputat a putut să-l înțeleagă, specifică foarte clar limitele de viteză. Asta nu e prevenire? Indicatoarele care îti arată limita maximă de viteză nu te previn că dacă o depășești ești pasibil de amendă?

Eu zic ca și în troleu să fii prevenit că în stația următoare vor urca controlorii, în caz contrar să nu poți fi sancționat pentru că tu nu ai știut că vei fi controlat așa că nu ți-ai făcut biletul.

Domnule deputat, veți fi responsabil de multe morți pe străzile din România!

Și nu uitați de karma!

P.S. pentru cei care mă vor acuza de subiectivism, le pot spune că nici nu mai lucrez la rutieră, și chiar dacă aș fi lucrat, între a scrie 20 de procese-verbale în câteva ore cu radarul și a sta la umbră degeaba (așa cum vor sta cu radarul după această lege) e mai plăcut să stai liniștit, iar dacă legea domnului deputat ar fi fost în vigoare, mai mult ca sigur că acum aș fi avut și eu permis și n-aș fi fost nevoit să stau în dreapta, dar așa...nu l-am văzut și, spre binele meu și al altora, m-a văzut el. Polițistul nu mi-a cerut nici șpagă, nici nu mi-a dat de înteles asta, nu mi-a vorbit nici arogant, nici nu m-am milogit de el, am plătit 652.5 lei pe loc, mi-am luat dovada, procesul-verbal și chitanța, ne-am salutat și am plecat, mult mai liniștit și mai atent la intrarea în localități, fie ele fără case.”

Mesajul deputatului Florin Roman:

”As vrea sa înțeleg, dar nu pot. De ce se opun polițiștii de la rutieră la presemnalizarea radarelor, ca mijloc de preventie? Doar pentru ca dispare spaga? Doar pentru ca nu mai pot sta la panda? Doar pentru ca nu mai pot fi aroganți? Ieri am circulat prin Italia circa 500 de km. Peste tot radare presemnalizate, șoferii încetinesc și se feresc de accidente și amenzi. De ce mor in prezent pe șosele domnilor de la rutieră 2000 de oameni? E bine așa? Vânați și morți? Nu va apasă niciodată numărul mare de morți pe șosele, faptul ca in loc sa preveniți, voi pândiți și oamenii mor in accidente? Nu va mai satura nimeni de ciubuc?”