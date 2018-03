Politistul zilei! Acest politist a gasit adevaratul proprietar al unui portofel in care se afla o suma uriasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentul-sef adjunct de Politie Radu Valinte, din cadrul Sectiei III de Politie, fiind zilele trecute intr-un centru comercial din municipiul Iasi, a gasit pe o canapea un portofel in care erau 3.500 de euro si 1.600 de lei. In acel moment, un barbat a pretins ca el este detinatorul portofelului, fapt nereal, intrucat a dat informatii false cu privire la suma de bani aflata in interior. Desi era in timpul liber, politistul iesean a demarat verificarile pentru a stabili cine este proprietarul portofelului, anuntand si dispeceratul Politiei Municipiului Iasi cu privire la acest aspect. Nu dupa mult timp, politistul a identificat detinatorul portofelului: un tanar de 20 de ani, care venise la cumparaturi pentru nunta cu viitoarea sa ...