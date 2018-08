Polonia a luat o masura extrem de interesanta! Va accepta muncitori straini doar daca sunt crestini

cruce google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Confruntata cu o criza a fortei de munca din cauza emigratiei catre vestul Europei, Polonia cauta lucratori straini, dar cu conditia ca acestia sa fie crestini, refuzand migrantii care continua sa vina catre Europa si care sunt originari mai ales din tarile Africii si Orientului Mijlociu. O solutie avuta deocamdata in vedere este atragerea de imigranti filipinezi. 'Varsovia apreciaza in special faptul ca filipinezii sunt un popor apropiat din punct de vedere cultural, intrucat impartasesc credinta catolica', a declarat ministrul adjunct polonez al muncii, Stanislaw Szwed, citat de agentia EFE citata de Agerpres. La ora actuala sunt stabiliti in Polonia cu acte in regula doar aproximativ 600 de fili ...