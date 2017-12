Polonia si-a gasit un aliat in UE. Viktor Orban spune ca Ungaria va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE

Viktor Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres. Potrivit lui Orban, Polonia, aflata sub focul criticilor Bruxellesului pentru modificarile aduse sistemului judiciar, este tratata incorect. El a subliniat ca Ungaria nu va subscrie la nicio incercare de a invoca Articolul 7 in procesul de sanctionare declansat de UE. "Trebuie sa clarificam pentru UE ca este inutil fie si sa inceapa o actiune impotriva Poloniei, deoarece nu exista nici ...