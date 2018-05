Pompierii au fost alertați - Incendiu violent la casa directorului AJOFM Arad. Cine este principalul suspect

Un incendiu violent a distrus trei rulote de locuit, deţinute de către directorul Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad, focul fiind pus de către un chiriaş al acestuia, care va fi cercetat penal pentru distrugere. Directorul a declarat că scandalul a pornit de la bani, pentru că bărbatul a cerut restituirea unei garanţii pe care nu o plătise el, ci firma care îl angajase şi care achita chiria lunară.

Pompierii arădeni au fost solicitaţi, duminică dimineaţă, în jurul orei 04.00, pentru a interveni acasă la directorul AJOFM Arad, unde ardeau trei rulote de locuit parcate pe un teren învecinat.

”La intervenţie s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi cinci subofiţeri, dar şi un echipaj de Poliţie. Ajunse la faţa locului, forţele de intervenţie au constatat faptul că ardeau generalizat trei rulote. S-a acţionat pentru stingere, însă cele trei rulote au ars în proporţie de 95% împreună cu bunurile existente din interior. Cauza incendiului a fost stabilită că fiind acţiune intenţionată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, George Pleşca, potrivit news.ro.

Poliţiştii au fost chemaţi de către proprietarul rulotelor, directorul AJOFM Arad, Marinel Henteş, care a declarat ulterior pentru News.ro că persoana care a provocat incendiul este un fost chiriaş de-al său.

”În curtea mea am trei case, iar una am închiriat-o unui bărbat angajat la firma unui amic. Firma îi plătea chiria, însă bărbatul mi-a spus ieri (sâmbătă – n.r.) că vrea să plece şi mi-a cerut banii plătiţi pentru garanţie. Eu nu am putut să-i dau acei bani, pentru că nu el a plătit garanţia, ci firma, deci îi voi restitui firmei. Bărbatul s-a enervat, iar dimineaţă a dat foc la rulote”, a spus Henteş.

Directorul a declarat că paguba este de peste 4.000 de euro şi că va depune plângere pentru distrugere.

”Aveam patru rulote, eu le-am cumpărat pentru că fiul meu are firmă de construcţii şi caza muncitori. Trei au ars în urma incendiului. Noroc că nu era nimeni în ele!”, a spus Henteş.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene, Claudia Iuga, a declarat că suspectul are 50 de ani şi are antecedente penale, el urmând să fie cercetat pentru distrugere.