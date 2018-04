Pompierii intervin in forta! Mai multe proiectile au fost gasite

Foto Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, pompierii ieseni, alaturi de genisti, intervin in forta in localitatea Motca, sat Boureni. Conform unui apel venit la numarul unic de urgenta 112, mai multi localnici au anuntat faptul ca au descoperit doua proiectile. Cel mai probabil proiectilele dateaza din cel de-al doilea razboi mondial. Pompierii, impreuna cu genistii s-au deplasat de urgenta la fata locului si, cel mai probabil, vor prelua proiectilele si le vor distruge intr-un loc special amenajat. CITESTE SI: Incendiu PUTERNIC in Parcul Nationa Domogled! In aceasta zona creste pinul negru, o specie protejata de arbori Un incendiu de vegetatie a izbucnit in Parcul National Domogled ...