Pomul care face rosii creste si in Romania. Produce zeci de mii de rosii si poate trai pana la 7 ani!

Crezi ca e un trucaj? Nu, nu este! Rosia-pom exista cu adevarat, nu e creata in laborator prin inginerie genetica cum am fi tentati sa credem si se cultiva chiar si in Romania. Rosia-pom sau „Octopus Tomato Trees" este un hybrid a carui tulpina ajunge pana la 3-4 metri, traieste si pana la 7 ani in functie de clima, iar in coroana imensa poate produce cantitati impresionante de tomate. Specialistii spun ca rosia-pom a fost obtinuta in urma unui proces de hibridare, nefiind asadar un organism modificat genetic. Cea mai mare rosie-pom care a intrat in Cartea Recordurilor avea o coroana de 50 de metri patrati, care a produs nu mai putin de 32.000 de tomate. In Romania, rosia-pom a fost cultivata cu succes in judetul ...