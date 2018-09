Pomul care face rosii se cultiva si in Romania. Produce zeci de mii de tomate si traieste pana la 7 ani. Unde il gasesti:

Crezi ca e un trucaj? Nu, nu este! Rosia-pom exista cu adevarat, nu e creata in laborator prin inginerie genetica cum am fi tentati sa credem si se cultiva chiar si in Romania. Rosia-pom sau „Octopus Tomato Trees” este un hybrid a carui tulpina ajunge pana la 3-4 metri, traieste si pana la 7 ani in functie de clima, iar in coroana imensa poate produce cantitati impresionante de tomate.

Specialistii spun ca rosia-pom a fost obtinuta in urma unui proces de hibridare, nefiind asadar un organism modificat genetic.

Cea mai mare rosie-pom care a intrat in Cartea Recordurilor avea o coroana de 50 de metri patrati, care a produs nu mai putin de 32.000 de tomate.

Rosia-pom romaneasca

In Romania, rosia-pom a fost cultivata cu succes in judetul Neamt, la Baltatesti, de Valentin Cucu, un cunoscut legumicultor si culegator de seminte de plante mai putin cunoscute publicului larg.

Acesta a povestit pentru Agrointeligenta ca a cautat seminte pentru rosia-pom dupa ce a vazut o fotografie care l-a lasat cu gura cascata. Asa a aflat ca la origine este un soi italian, care a fost obtinut prin 1937 de o familie de gradinari. Romanul avea sa gaseasca seminte nu in Italia, cum era de asteptat, ci in Canada, o tara cu o clima destul de asemanatoare cu a Romaniei.

In Romania, plantele crescute de Valentin Cucu au ajuns la o inaltime de peste 2 metri, iar din 4 fire in primul an a recoltat 36 kilograme de rosii, in conditiile in care trei etaje de flori au avortat in lunile de vara.

Romanul sustine ca daca are conditii, rosia-pom rezista si 7 ani. Pe timpul iernii, pomul cu rosii trebuie sa stea in sera, deoarece are nevoie de o temperatura de 15-18°C.

Astfel, incepand cu anul 4 de la plantare, de pe o singura planta se pot recolta si 100 kilograme de rosii.

