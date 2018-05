Ponta, achitat in dosarul Rovinari. Codrin Stefanescu: "Iohannis va trebui sa raspunda si sa-si ceara scuze"

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, a reactionat prompt dupa decizia ICCJ de achitare a lui Victor Ponta in dosarul Rovinari-Turceni, valorificand ocazia pentru a arunca noi sageti spre presedintele Iohannis. "Decizia nu este o bomba pentru DNA. Ramane insa o bomba pe care DNA a aruncat-o in PSD, pe vremuri. Pentru ca acest dosar mizerabil fabricat lui Victor Ponta, cand era presedintele celui mai mare partid din Romania si prim-ministru in functie, a avut urmari grave asupra vietii tuturor, care au dus pana la pierderea guvernarii si anularea a ceea ce milioane de romani votasera. Practic, decizia statului paralel, DNA si SRI in a crea aceasta facatura a schimbat in mod pract ...