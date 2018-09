Ponta cere Comitet de Urgenta la Guvern: 'O tara aflata in pragul unei crize grave'

Victor Ponta solicită convocarea unui Comitet de Urgenţă la Guvern, după ce preţul energiei electrice s-a dublat pe bursa energiei într-o singură zi.

"O tara in care pretul energiei se dubleaza intr-o zi este o tara aflata in pragul unei crize grave (care se adauga la pesta porcina)! Un Comitet de Urgenta la Guvern trebuia facut in aceasta dupa amiaza cu toti cei responsabili!

In aceasta tara Prim Ministrul pleaca la shopping cu consilierele in Spania (anunta oficial pe site-ul Guvernului ca nu are niciun program oficial joi), iar Presedintele Camerei Deputatilor si al Partidului aflat la guvernare se ocupa de cum sa modifice Codul Penal sa scape el si gasca lui de inchisoare!

Tot in acesta tara Opozitia se zbate sa vada pe cine trimite in 2019 la Parlamentul European!

Da - chiar este mare nevoie de ProRomania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Comentariul fostului premier vine în contextul în care Ziarul Financiar a publicat informaţia că, pe piaţa de la Bucureşti, preţul energiei electrice pur şi simplu a explodat de ieri până azi, ajungând la 450 de lei MWh, faţă de 200 de lei ziua anterioară.

