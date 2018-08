Ponta, despre violentele de la protest: Carmen Dan a dat ordinul. Dancila a fost trimisa intentionat in concediu, ca sa nu incurce probabil...

Victor Ponta

Victor Ponta a declarat ca vina principala pentru ce s-a intamplat la mitingul Diasporei o poarta Ministrul de Interne, Carmen Dan, care va trebui sa raspunda pentru faptele sale. Cat despre Viorica Dancila, ea a fost trimisa in concediu, probabil, ca sa nu incurce...

“In acest moment, in baza a tot ce am aflat, eu am aflat din interiorul institutiilor publice, din presa, din toate sursele de informare pe care le am, ca fost prim-ministru si fost presedinte PSD, este foarte clar ca a fost o actiune premeditata, provocata din partea decidentilor politici, doamna Carmen Dan in primul rand. Doamna Dancila a fost trimisa intentionat in concediu, ca sa nu incurce probabil, habar n-am. Ca aceasta premeditare si provocare a degenerat si ca rezultatele sunt catastrofale si pentru cei care au provocat violentele, ma refer la domnul Dragnea, doamna Carmen Dan si pentru noi ca societate pentru ca suntem extrem de divizati”, a declarat Victor Ponta, potrivit Adevarul.

In opinia fostului premier, jandarmii doar fac ce li se ordona: ”Daca li se da ordin sa evite violentele, le evita, daca li se da ordin sa se apropie de violenta, stiu sa o faca si pe asta. Cel care a dat ordinul, este ministrul de Interne, Carmen Dan (...) Mai devreme sau mai tarziu va raspunde, nu are cum sa fie protejat la infinit de ceva foarte grav care nu trebuia sa se intample si care putea fi evitat cu siguranta”.

Ponta a mai spus ca Liviu Dragnea s-a facut de ras cu povestea lui despre tentativa de asasinat: “Daca strategia a fost ca sa distragi atentia de la violentele din 10 august, de la pesta porcina, de la rectificarea bugetara, a fost o strategie sa zic reusita, in sensul ca oamenii o zi au ras, s-au crucit. Este, insa, ca in povestea pe care o stiu toti romanii cu Petrica si lupul. Poti sa prostesti o data lumea, a doua oara rade de tine, a treia oara nu te mai baga nimeni in seama. Ceea ce, atunci cand esti cel mai puternic om din Romania si controlezi tot, e o problema. Mai sunt si altii in lumea asta care sunt foarte puternici si controleaza o tara, dar nu rade lumea de ei”.

