Ponta i-a stabilit lui Dragnea o tinta pentru europarlamentare: 'Daca nu mai ai, inseamna ca nu mai poti sa conduci tu toata Romania'

''Cred că sunt nişte alegeri mult mai importante. Sigur că miza nu sunt cei 33 de români care vor merge în Parlamentul European, deşi şi acolo contează calitatea celor pe care-i trimitem. Dar cred că e o problemă, de fapt pe 26 mai, să vedem dacă Dragnea mai are legitimitatea formală de a conduce România sau dacă o parte din cele 46% sunt ale mele, ale celor pe care, pe rând, ne-a împins pe scări şi practic şi-a asumat. şi ne-a furat acele voturi'. (...) Domnul Dragnea conduce România invocând scorul de 46% din 2016. Eu, Mihai Tudose, Gabriela Firea, Ţuţuianu, Cătălin (n.r. - deputat Ioan Cătălin Nechifor) spunem că nu-i scorul lui Dragnea. Noi spunem că am contribuit şi noi. O să vedem pe 26 mai. Dacă Dragnea fără noi ia tot 46% înseamnă că este scorul lui şi are voie să conducă România în continuare. Dar dacă nu ia 46%, înseamnă că el conduce cu voturile noastre, nouă nici măcar dându-ne dreptul să vorbim în Parlamentul României. Suntem 20 de deputaţi care n-avem niciun drept, să vorbim, să ne exprimăm, să facem ceva. Şi atunci după 26 mai e problemă foarte mare de legitimitate, că nu se schimbă majoritatea, n-avem alt Guvern. Dacă nu mai ai tu, Dragnea, 46% înseamnă că nu mai poţi tu, Dragnea, să conduci toată România?'', a spus Ponta.Liderul Pro România a arătat că partidul se organizează în toată ţara, "mai greu în Teleorman şi în Vrancea". ''În absolut toate judeţele din ţară Pro România are cel puţin un reprezentant şi un sediu. Nu înseamnă că suntem bine organizaţi. Avem două republici independente unde ne e greu: republica independentă Teleorman şi republica independentă Vrancea. Dar ne luptăm şi acolo. Asta e. Luptă de gherilă în aceste zone (...) E foarte greu să faci un partid de la zero în condiţiile actuale'', a spus Ponta.Întrebat dacă primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea înscrie în Pro România, Ponta a arătat că nu a purtat discuţii cu aceasta.