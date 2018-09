Ponta iese la ATAC : Dragnea pune libertatea sa inaintea interesului general. Nu cred ca va demisiona, le va promite celor din CEx funcții și bani de la Guvern

Fostul premier Victor Ponta este de părere că, deși mai mulți lideri ai PSD au cerut demisia lui Liviu Dragnea, președintele partidului nu va demisiona, menționând că acesta va încerca să le ofere funcții și bani.

"Cred că problema noastră acum nu e ce gândește domnul Liviu Dragnea, ci ce spuneam toți, eu, dvs, de peste un an, că nu poți să dai jos guverne, să modifici legislația pentru tine. În sfârșit, în ceasul al 12-lea, o spun și lideri importanți din PSD că acum se poate face o schimbare la ei în partid, la Camera Deputaților unde dl Dragnea, condamnat, nu poate să conducă lucrările în care se modifică legislația penală. Nu cred că Liviu Dragnea își va da demisia. Foștii mei colegi de la PSD mă acuzau că mi-am dat demisia, acum toată lumea îl întreabă pe domnul Dragnea de ce nu își dă demisia. Pune interesul său personal, libertatea sa înaintea interesului general, care se referă la o țară guvernată mai bine, un parlament care să legifereze în mod normal. Un conflict prelungit va face mult rău actului de guvernare. Vicepremierul Stănescu, prietenul lui Liviu Dragnea, secretarul general al partidului, mâna sa dreaptă, spun ce am spus și noi. Poziția doamnei Dăncilă va fi cea mai importantă. Nu are suporteri Liviu Dragnea, are oameni care vor să primească de la el funcții și bani. Probabil că cei care au inițiat această revoltă și vor convinge și pe ceilalți că dacă Dragnea rămâne la conducere se duc în prăpastie. Liviu Dragnea îi va lua pe cei din CEx și le va promite funcții și bani în guvern, la asta e foarte bun, are un talent special. Dacă rămâne, va fi haos și se va reflecta în activitatea Guvernului, Parlamentului, a primăriilor, plătim toți", a declarat, pentru Digi24, fostul premier.

Fostul premier a precizat că dacă Liviu Dragnea refuză să demisioneze, ar trebui ca la Camera Deputaților să existe o inițiativă de înlocuire a acestuia din funcția de președinte al Camerei.

"Noi vom vota un alt candidat de la PSD, cred ca ii vor vota si cei din opozitie. E normal un alt om din PSD, dar un om care sa nu conduca pentru a isi modifica legile penale pentru el. (..) Teleormanizarea e unul dintre motivele pentru care România s-a întors din drumul său bun pe care mergea", a mai spus Victor Ponta.