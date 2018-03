Ponta povesteste in DETALIU episodul care L-A COSTAT functia de premier: Discutiile de CULISE pe demisie, dupa accidentul Colectiv / VIDEO

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, în cadrul interviului acordat ŞTIRIPESURSE.RO, despre episodul "Colectiv", accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din funcţia de prim-ministru.

"Eram în avion, deasupra oceanului Atlantic. A venit consilierul la mine şi mi-a zis „Şefu, s-a întâmplat ceva rău acasă. Un accident”. Gabi Oprea era la conducerea Guvernului. Am ajuns dimineaţa la Frankfurt sau la Munchen, nu mai ştiu. De la aeroport m-am dus direct la Guvern. "Nu ştim ce s-a întâmplat, era nebunie peste tot".

După care, apare domnul Iohannis care s-a dus să viziteze bolnavii. De când? Nu am vorbit cu el că l-am văzut îngrijind bolnavi, care nu e caracteristic pentru domnia sa, pentru că pleca în fiecare sâmbătă din Bucureşti.

Eu am discutat cu soţia şi cu mama mea, am zis că ajunge, că nu suport să aud oamenii cum strigă că sunt criminal. Cred că trebuie să fac ceva şi am luat decizia. Luni am decis, marţi am fost la Guvern, am vorbit cu 2-3 colaboratori ai mei şi seara l-am chemat pe Oprea acasă la mine: "Eu te anunţ că îmi dau demisia". Gabi a încercat să mă convingă că trebuie să rezistăm.

A doua zi dimineaţă am vorbit cu Liviu Dragnea, am trecut pe la el pe acasă. I-am spus "Mă duc la înmormântarea bunicii mele şi când mă întorc fac conferinţă de presă". Liviu s-a bucurat chiar, nu m-a oprit cu nimic. A zis aşa, părinteşte, "Da, cred că e bine." I-am zis "Ţine pentru tine, că sunt la înmormântare şi nu vreau să mă sune lumea". S-a dus la Parlament şi primul lucru pe care l-a zis a fost că îmi dau demisia.

Ştiu că l-am propus pe Duşa premier interimar şi Iohannis nu l-a acceptat şi l-a pus pe Sorin Cîmpeanu. Am terminat povestea mandatului meu, de care sunt mândru, şi a marii mele supărări că de atunci, România nu a fost guvernată.", a povestit Victor Ponta.

