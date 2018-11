Poporul candideaza și pierde mereu

De ce, de câte ori candidează, poporul român pierde? Pentru că poporul n-are calități care să-l facă eligibil, n-are structuri, sisteme, pe față sau subterane, nu e carismatic și se dovedește bleg. În plus, n-are calitatea de a fi penal. Port, la București, unde am venit pentru un eveniment scriitoricesc, această discuție cu reprezentanți ai […] Articolul Poporul candidează și pierde mereu apare prima dată în AM Press.