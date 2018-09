Pornit ca un rasunator dosar de coruptie, dosarul Gabriel Oprea – Bogdan Gigina devine prin Hotarirea ICCJ un dosar de accident de circulatie

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi am fost si sint un dusman de moarte al coruptilor postdecembristi si am denuntat imbogatirea prin jaf al bunului public drept cancer al tranzitiei intr-o vreme cind multora dintre politicienii si jurnalistii care se proclama luptatori impotriva coruptiei li se schimbau pampersii, dupa dezvaluirile Elenei Udrea din interiorul Sistemului despre cum a folosit dosarele de coruptie Binomul SRI-DNA pentru a conduce tara pe din dos, am devenit suspicios fata de o realitate pe care am crezut-o pina atunci autentica: Asa zisa lupta impotriva coruptie prin intermediul anchetelor DNA. Printre multe alte moduri de operare ale Binomului se numara si scoaterea din joc a unor politicieni prin crearea unor dosare ...