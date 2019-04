Portarul nationalei, implicat intr-o incaierare pe strada - VIDEO

Jordan Pickford google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Portarul nationalei Angliei, Jordan Pickford, este implicat intr-un incident anchetat de politie. Politia din Northumbria ancheteaza un incident in care ar fi fost implicat si portarul nationalei de fotbal a Angliei, Jordan Pickford, scrie BBC. O inregistrare video publicata in retelele de socializare il arata pe Pickford (25 ani), portarul echipei Everton, implicat intr-o incaierare de strada. 'La 12:19 am (luni), politia a primit un raport legat de un incident in care e implicat un grup mare de indivizi, pe Tunstall Road, Sunderland. SCANDAL la Poli Iasi! Presedintele il ataca pe administratorul stadionului: "E o bataie de joc!". Reactia dura a capitanului Cosmin Frasinescu Investigat ...