Portofel pierdut de o batrana, returnat de politistii locali ieseni. Femeia il cauta cu atata disperare incat i s-a facut rau

In data de 12 septembrie 2018, in jurul orelor 10.30, politistul local din cadrul Serviciului Paza Obiective, Control Acces, Transport Valori, care executa serviciul de mentinere a ordinii si linistii publice in postul Starea Civila, a gasit pe un scaun un portofel ce continea suma de 1.800 de lei, mai multe carduri bancare si actul de identitate. Dupa o scurta perioada de timp, la sediul institutiei s-a prezentat o persoana care era foarte agitata, declarand ca si-a pierdut banii si documentele. In urma verificarilor efectuate de catre politistul local s-a constatat faptul ca numita P.A., de 77 de ani, este posesoarea bunurilor gasite, acestea fiindu-i restituite in integralitate.