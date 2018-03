Portul Constanta. Peste 6.000 pachete cu tigari de contrabanda, descoperite la bordul unei nave (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, ascunse pe o navă sosită în Portul Constanța sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete ţigări de contrabandă, pe care doi cetăţeni sirieni încercau să le introducă ilegal în România.În data de 21.03.2018, în jurul orei 02.30, în Portul Constanța, o echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Constanța și C.M.I.I.T, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța și lucrători din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, acționând în baza unei informaţii, a efectuat controlul specific asupra unei nave sub pavilion Sierra Leone, sosită din direcţia Kiato (Grecia).În urma controlului efectuat asupra navei, au fost descoperite ascunse şi nedeclarate, în camera de control combustibil și în cabinele a doi cetățeni sirieni, A.A. și I.B., în vârstă de 25, respectiv 21 de ani, 6.019 pachete cu ţigări mărcile Elegance Full Flavor Nano, Elegance Max Lights, şi Elegance One Nano, de provenienţă Duty Free.Echipa comună de control a ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 42.133 lei, iar poliţiştii de frontieră au întocmit pe numele celor doi cetăţeni sirieni lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.