Portul Constanta, zguduit de procurorii DNA: Judecati politisti, vamesi si angajati ai Capitaniei. Cine a fost condamnat

Magistrații de la Tribunalul Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul în care mai mulți vameși, polițiști de frontieră și lucrători ai Căpităniei Portului Constanța au fost judecați pentru fapte de corupție.În luna octombrie 2016 - procurorii din cadrulau coordonat mai multe percheziţii domiciliare în 16 locaţii situate în municipiul Constanţa, dintre care patru la sediile unor instituţii publice (), iar restul la domiciliile unor persoane fizice (vameşi şi poliţişti de frontieră).După o câteva luni de anchetă, 15 persoane au fost deferite Justiţiei, între care poliţişti de frontieră, şase lucrători vamali şi patru lucrători în cadrul Căpităniei Portului Constanţa.Lista inculpaţilor este deschisă, conform Portalului instanţelor de judecată, deşi continuată de „şi“.În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: în perioada 2015 - 2016, persoanele suspecte enumerate mai sus, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu, au primit bunuri necuvenite de la căpitanii unor nave străine ce au acostat în portul Constanţa. „Bunurile accizabile, primite cu titlu de mită, au fost introduse în ţară de către funcţionarii respectivi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, respectiv odată cu coborârea de la bordul navelor controlate, în condiţiile nedeclarării acestora la Biroul Vamal din Portul Constanţa. O parte dintre suspecţi, prezenţi la bordul navelor, deşi au asistat la actele de corupţie, nu au sesizat de îndată organele de urmărire penală cu privire la infracţiunile respective care s-au săvârşit chiar în prezenţa lor“, au mai informat procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie la solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa.Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatii Ali Sever si ?apera George Daniel din infractiunea prevazuta de art. 6 si 7 lit.c din Legea nr.78/2000 rap la art. 289 C.pen. in infractiunea prevazuta de art. 289 alin.1 si 2 in referire la art. 308 C.penal si art. 175 alin.2 C.penal. Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice pusa in discutie din oficiu, in ceea ce ii priveste pe inculpatii Le?canu Remus, ?apera George Daniel, Stoica Adrian Dumitru, Chioiba? Marian, Botea Daniel, Ali Sever, Catalina Eusebiu, Adochitei Constantin Ciprian si Caraman Catalin Petrisor, cu privire la infractiunea de luare de mita, prevazuta de art. 6 si 7 lit.c din Legea nr. 78 /2000 rap. la art. 289 C.penal si dispune schimbarea incadrarii juridice, in infractiunea prevazuta de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 C.penal. 1. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. a C.p.p. achita pe inculpatul Le?canu Remus, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal(fapta din 18.05.2016), intrucat fapta nu exista. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 11.05.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul LE?CANU REMUS- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a.b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 15.06.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul LE?CANU REMUS la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a.b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 2. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul ?APERA GEORGE DANIEL- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a.b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 3. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. a C.p.p. achita pe inculpatul BRATU GABRIEL AURELIAN- pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1C.penal( fapta din 18.05.2016), intrucat fapta nu exista. 4. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. a C.p.p. achita pe inculpatul Stoica Adrian Dumitru, pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1C.penal( fapta din 18.05.2016), intrucat fapta nu exista. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul Stoica Adrian Dumitru, pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1C.penal (fapta din 21.06.2016), intrucat nu exista probe ca, a savâr?it infrac?iunea. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 11.05.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul STOICA ADRIAN DUMITRU-la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 5. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 21.05.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul CHIOIBAS MARIAN- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 6. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul Botea Daniel- pentru comiterea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal(fapta din 21.05.2016), intrucat nu exista probe ca a comis infractiunea. 7. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul Mosoiu Marcel Laurentiu- pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art.267 alin.1 C.penal(fapta din 21.05.2016), intrucat nu exista probe ca a comis infractiunea. 8. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul VERISAN DANIEL- pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1 C.penal(fapta din 21.05.2016), intrucat nu exista probe ca a comis infractiunea. 9. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 8.06.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul ALI SEVER- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 10. În baza art. 396 alin.3 C.p.p. rap. la art.80 Cod penal dispune fa?a de inculpatul PATRA?CU MARINEL-renuntarea la aplicarea pedepsei, pentru infractiunea de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267alin.1 C .penal cu retinerea art. 396 alin.10 C.p.p. În baza art.81 Cod penal aplica inculpatului Patrascu Marinel un avertisment, in sensul ca, datorita atitudinii sale procesuale nu i s-a aplicat o pedeapsa, insa va fi atentionat asupra conduitei sale viitoare. În baza art. 82 C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor privind anularea renuntarii la aplicarea pedepsei, in cazul descoperirii savarsirii altei infractiuni. 11. În baza art. 396 alin.3 C.p.p. rap. la art.80 Cod penal dispune fa?a de inculpatul DINA TITI renuntarea la aplicarea pedepsei, pentru infractiunea de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1 C .penal cu retinerea art. 396 alin.10 C.p.p. În baza art.81 Cod penal aplica inculpatului DINA TITI un avertisment, in sensul ca, datorita atitudinii sale procesuale nu i s-a aplicat o pedeapsa, insa va fi atentionat asupra conduitei sale viitoare. În baza art. 82 C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor privind anularea renuntarii la aplicarea pedepsei, in cazul descoperirii savarsirii altei infractiuni . 12. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 14.06.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul CATALINA EUSEBIU- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 13. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 21.06.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul ADOCHI?EI CONSTANTIN CIPRIAN- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabilit conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 14. In baza art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 C.penal (fapta din 21.06.2016) cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.penal –art.76 alin.1 C.penal condamna pe inculpatul CARAMAN CATALIN PETRI?OR- la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit. a,b si g C.penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia si de a exercita profesia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere pe un termen de incercare de 2 ani, stabilit în conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere stabilit, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta sau în cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Numarul zilnic de ore urmeaza a se stabili conform legii de executare a pedepselor. In baza art. 65alin.1 aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al.1 lit. a, b si g C.penal, care nu se executa, decât in cazul revocarii sau anularii beneficiului suspendarii sub supraveghere. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal, in sensul ca, daca pe durata termenului de supraveghere, cu rea credinta nu executa obligatiile impuse, se poate dispuse revocarea suspendarii si executarea pedepsei. 15. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. in referire la art. 16 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul ALEXOI MIHAI MARCEL - pentru comiterea infractiunii de omisiunea sesizarii, prevazuta de art. 267 alin.1 C.penal (fapta din 21.05.2016), intrucat nu exista probe ca a comis infractiunea. Dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator instituit asupra sumelor de bani ridicate de la inculpati prin ordonanta nr. 335/P/2015 din data de 8.11.2016 a DNA-Serviciul Teritorial Constanta si restituirea acestora catre inculpati, dupa cum urmeaza: -suma de 190.000 lei, ridicata de la inculpatul ALI SEVER si depusa la CEC BANK conform recipisei de consemnare nr. 1349368/1 din data de 6.10.2016 si a chitan?ei nr. 10143392/1 din 6.10.2016 -suma de 30.700 lei, ridicata de la inculpatul Le?canu Remus ?i depusa la CEC BANK, conform recipisei de consemnare nr. 1349376/1 din 6.10.2016 ?i chitantei nr. 10143615/1 din 6.10.2016 -suma de 53.500 lei ridicata de la inculpatul ADOCHI?EI CONSTANTIN si depusa la CEC BANK conform recipisei de consemnare nr.1349372/1 din 6.10.2016 si chitanta nr.10143634/1 din 6.10.2016 -suma de 53.800 USD, ridicata de la inculpatul ADOCHI?EI CONSTANTIN ?i depusa la CEC BANK, conform recipisei nr. 1349371/1 din 6.10.2016 si chitantei nr. 10143600/1 din 6.10.2016. Respinge cererea formulata de petenta Le?canu Tan?a, in raport de dispozitia mentionata mai sus, ce il vizeaza pe inculpatul Le?canu Remus, de restituire a sumei de 30.700 lei, ce se consemneaza in procesul verbal de perchezitie, ca fiind ridicata de la inculpatul Le?canu Remus si a pachetelor de tigari ridicate cu ocazia efectuarii perchezitiei. In baza art. 112 lit.e C.penal in referire la art. 289 alin.3 C.penal si art. 112 /1 C.penal dispune de la inculpatul Letcanu Remus confiscarea speciala ( 2 cartuse de tigari obtinute prin fapta comisa la data de 11.05.2016) si confiscarea extinsa pentru restul, a urmatoarelor bunuri, ridicate de organele de urmarire penala cu ocazia efectuarii perchezitiei: -6 cartuse de tigari marca Marlboro -1 cartus de tigari marca Marlboro-disigilat -2 cartuse tigarete marca Fast-sigilate -2 cartuse tigarete marca WINSTON sigilate -1 cartus tigarete marca LD -1 cartus tigarete Jack /James sigilat -1 cartus tigarete marca Double Happiness sigilat -1 cartus tigarete marca Elegance sigilat 1 cartus tigarete marca De Santis sigilat -1 cartus tigarete mkarca American Legend sigilat -2 cartuse tigarete marca Viceroy sigilate -1 cartus tigarete marca Roseman sigilat -2 pachete de tigarete marca L/M SIGILATE -2 cartuse de tigarete marca Assos sigilate -13 pachete de tigarete marca Assos sigilate -2 pachete tigarete marca Winston, In baza art. 112 lit.e C.penal in referire la art. 289 alin.3 C.penal si art. 112 /1 C.penal dispune de la inculpatul Catalina Eusebiu confiscarea speciala ( 3 cartuse de tigari obtinute prin fapta comisa la data de 14.06.2016) si confiscarea extinsa pentru restul, a urmatoarelor bunuri, ridicate de organele de urmarire penala cu ocazia efectuarii perchezitiei : -1 cartus de tigarete marca ASSOS SIGILATE -1 cartus de tigarete marca Marlboro sigilate -1 cartus tigarete marca Marlboro Gold sigilate -5 pachete tigarete marca Marlboro In baza art. 112/1 C.penal dispune confiscarea extinsa de la inculpatul Adochitei Constantin Ciprian a unui cartus de tigarete marca L/M sigilat, ridicat de organele de urmarire penala cu ocazia efectuarii perchezitiei. In baza art. 112/1C.penal dispune confiscarea extinsa a 7 pachete tigarete marca WINSTON ridicate de la inculpatul Caraman Catalin Petrisor, ridicate de organele de urmarire penala cu ocazia efectuarii perchezitiei. In baza art.112 lit.e C.penal in referire la art. 289 alin.3 C.penal dispune conficarea in folosul statului a contravalorii tigarilor primite cu titlu de mita(la valoarea de 10lei/pac. mentionata in rechizitoriu), dupa cum urmeaza: -200 lei, contravaloarea a 2 cartoane de tigari de la inculpatul Sapera George Daniel -200 lei, contravaloarea a 2 cartoane de tigari de la inculpatul Stoica Adrian Dumitru -200 lei, contravaloarea a 2 cartoane de tigari de la inculpatul Chioibas Marian -100 lei, contravaloarea a unui carton de tigari de la inculpatul Ali Sever -600 lei, contravaloarea a 6 cartoane tigari de la inculpatul Caraman Catalin Petrisor In baza art. 274 alin.1, 2 C.p.p. dispune obligarea inculpatului Letcanu Remus la plata sumei de 1800 lei, a inculpatului Sapera George Daniel la plata sumei de 1500 lei, a inculpatului Stoica Adrian Dumitru la plata sumei de 1500 lei, a inculpatului Chioibas Marian la plata sumei de 1500 lei, a inculpatului Ali Sever la plata sumei de 1500 lei, a inculpatului Patrascu Marinel la plata sumei de 1000 lei, a inculpatului Dina Titi la plata sumei de 1000 lei, a inculpatului Catalina Eusebiu la plata sumei de 1500 lei, a inculpatului Adochitei Constantin la plata sumei de 1500 lei si a inculpatului Caraman Catalin Petrisor la plata sumei de 1500 lei. In baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecarea inculpatilor Bratu Gabriel Aurelian, Botea Daniel, Mosoiu Marcel Laurentiu, Verisan Daniel si Alexoi Mihai Marcel, precum si pentru judecarea faptelor pentru care s-a dispus achitarea in cazul inculpatului Letcanu Remus si Stoica Adrian Dumitru. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.04.2018.