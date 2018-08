Posesorul unei masini inmatriculate in Belgia cu numar personalizat: „Circul cu ea in Romania din 2015. Nu mi-au spus ca ar fi ilegal”

Posesorul unei masini inmatriculate in Belgia cu numar personalizat, format numai din litere, a declarat pentru circula in Romania din 2015, dar ca niciun politist care l-a oprit in trafic nu i-a spus ca ar fi ilegale.

„Cand m-au oprit prima data erau curiosi, nu le venea sa creada ca pot circula cu ele in Romania. Nu mi-a spus nimeni ca ar fi ilegale”, spune Dan Popoi, un cetatean din Bacau care locuieste in Belgia din anii 90.

Conventia invocata de Politia Rutiera, care nu ar permite decat numere de inmatriculare formate din cifre si litere, a fost modificata septembrie in 2016, astfel incat sunt legale si numere personalizate formate din litere.

Pentru un numar personalizat, ar fi platit in Belgia o mie de euro pentru un numar personalizat. „La un moment dat costa 2000 de euro, dar nu mai cumpara nimeni asa ca au scazut pretul la o mie de euro”, mai spune Popoi.

Acesta mai spune ca in ultimele zile, dupa cazul soferului cu numere anti-PSD inmatriculate in Suedia, a fost oprit de mai multe ori si ca politistii i-au spus ca exista o circulara in legatura cu numerele personalizate. „S-au uitat la talon si au zis ca e ok”, a mai spus acesta, potrivit g4media.ro.

Popoi estimeaza ca numarul masinilor cu numere personalizate conduse de romani numai in Belgia este de ordinul catorva mii. „Am verificat acum numarul acela din Suedia, e liber in Belgia. Il poate rezerva oricine si pleaca cu el”, a mai spus bacauanul.

Soferul masinii cu numar anti-PSD a ramas, luni, fara permis de conducere si placutele de inmatriculare, motivul fiind ca nu are voie sa circule decat cu o placuta de inmatriculare formata numai din litere, asa cum prevede Conventia de la Viena. Pe de alta parte, in anul 2016, Belgia a introdus un amendament care permite ca numere de inmatriculare sa poata fi formate numai din litere.

