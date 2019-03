Postul Pastelui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 11 martie 2019 incepe Postul Pastelui. Va tine pana in ziua Pastelui, adica 28 aprilie 2019. Credinciosii tin post in aceasta perioada. Postul Pastelui 2019. Ce nu ai voie sa mananci timp de 40 de zile? Alimente de origine animala. In plus, in aceasta perioada nu aveti voie alcool, tigari si cafea. Sunt sfaturile oferite de doxologia.ro. Nu uitati ca Postul Pastelui 2019 este cel mai mare si cel mai important de peste an. Postul Pastelui 2019 mancare interzisa In aceasta perioada, credinciosii din toata tara tin post. Fie ca aleg sa tina postul negru, cel mai dificil, fie ca aleg sa tina post normal, toti se supun acestei oranduiri bisericesti. Si totul pentru a se spovedi si impartasi de ...