Postul public de radio polonez a refuzat sa acorde un premiu pentru un film anticlerical

Postul de radio public polonez de la Gdansk a decis vineri să nu atribuie premiul său anual filmului "Kler" (Clerul), unul dintre favoriţii Festivalului filmului Gdynia, invocând probleme tehnice "pentru măsurarea duratei aplauzelor", relatează sâmbătă AFP preluată de Agerpres.

Premiul "Aplauzele de aur", decernat în fiecare an în marja acestui mare festival de film polonez de către radioul public din Gdansk, este atribuit din 1994 filmului cel mai îndelung aplaudat de public.În acest an, filmul controversat "Kler" a fost aplaudat cel mai îndelung, în total timp de 11 minute şi 2 secunde. Intrarea pe scenă după şapte minute a unei prezentatoare a perturbat totuşi măsurarea duratei aplauzelor şi, în consecinţă, decizia radioului.Potrivit organizatorilor, publicul nu a încetat totuşi să aplaude."În situaţia prezentă, din cauza faptului că a fost împiedicată analiza obiectivă a aplauzelor publicului (...), am decis să nu atribuim în acest an premiul", a explicat Dariusz Wasilewski, preşedinte director general al radioului din Gdansk, într-un comunicat.Filmul, care demască păcatele preoţilor din Polonia, precum lăcomia, nerespectarea celibatului sau pedofilia, a obţinut în schimb, aproape în unanimitate, premiul jurnaliştilor.Decizia conducerii radioului a fost comentată la festival drept una "politică" şi o tentativă de a cenzura filmul.Directorul festivalului, Leszek Kopec, a subliniat că festivalul acordă mai multă importanţă votului publicului, pe baza cupoanelor completate după sesiunile de difuzări. Acest lucru este valabil şi pentru desemnarea câştigătorului "Leului de aur", premiul cel mai prestigios care va fi acordat sâmbătă.





De la venirea la putere în 2015 a partidului conservator şi naţionalist Lege şi Justiţie (PiS), apropierea între stat şi Biserica catolică a fost mai puternică ca niciodată în Polonia, comentează France Presse.