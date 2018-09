Posturi vacante la Directia Cultura si Sport Mangalia

jurist-grad II-Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii:

economist-grad II- Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii:

inspector de specialitate grad I A-Compartimentul Evenimente Culturale, Artistice şi Sportive:

referent treapta I-Compartimentul Casa de Cultură, Biblioteci, Cinematografe:

referent-Compartimentul Evenimente Culturale, Artistice şi Sportive:

îngrijitor treapta I-Compartimentul Casa de Cultură, Biblioteci, Cinematografe:

îngrijitor treapta I-Sport şi Agrement:

Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs prin recrutare, la sediul instituţiei din şoşeaua Constanţei nr. 7-9, Mangalia, judeţul Constanţa, în data de 15.10.2018, ora 10.00-proba scrisă şi în data de 17.10.2018, ora 10.00-interviul, pentru ocuparea umătoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;- vechimea în muncă 3 ani şi şase luni;- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;- vechimea în muncă 3 ani şi şase luni;- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;- vechimea în muncă 6 ani şi şase luni;- vechime în muncă minimum 1 an;- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;- vechime în muncă minimum 1 an;- studii generale;- vechime în muncă minimum 1 an;- studii generale;- vechime în muncă minimum 1 an.Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, începând cu data de 24.09.2018, până în data de 05.10.2018, ora 16.00.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia, şoseaua Constanţei nr. 7-9, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, telefon 0729.930.454, e-mail dcs.resurseu@gmail.com.