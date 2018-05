Potenta mosului

Un mos vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, sa nasca. Toata lumea:

– Tataieeee, felicitari, da’ cum ai reusit?

– He-heeeee, dragii mosului… am tinut motorul mergand!!!

Dupa un an jumate-doi, iar la maternitate. Iar il intreaba, iar raspunde:

– He-heeeee, dragii mosului… am tinut motorul mergand!!! Dupa inca doi ani, iar. Iese doctorul din sala:

– Si cum ziceai tataie ca ai facut?

– Am tinut motorul mergand!

La care doctorul:

– Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea sa schimbi uleiul. E negru …

