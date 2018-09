Poti sa conduci daca ai baut mult? Multa lume nu stie cat alcool are, de fapt, mustul!

Cum puteti afla daca suferiti de astm bronsic Astmul bronsic este o boala pulmonara cronica, care poate aparea fie in copilarie, fie la varsta adulta, si care po...

Fiți liniștita, doamna ministru! Nici o ”curva din diáspora” nu va poate lua locul Citesc, din ce în ce mai îndârjite ”luări de poziție” din zonele puterii legate de tentativa de ”lovitură de stat” din 10 august. O distinsă ministresă politician, feciorelnică abundent în vorbe, gesturi și mimică, rostește strângând din dinți și arătând pumnul ei mic: ”Au venit toate curvele din di ...

Cumpana e in sarbatoare. Zeci de locuitori ai comunei si oaspeti de seama la Festivalul international Rodul pamantului (galerie foto) În aceste momente, la Cumpăna, a început cea de a doua ediție a festivalului international Rodul pământului, ajuns la cea de a XVI -a ediție. Pe scena festivalului au urcat invitații de onoare ai evenimentului organizat de Primăria Cumpăna. Printre invitați se numără și ...

Capcana din noua lege a pensiilor: Va fi o catastrofa! Mult anunţata și lăudata Lege a pensiilor va fi, de fapt, o catastrofă, a susținut, în emisiunea Banii vorbesc, de la Realitatea TV, liderul sindical Bogdan Hossu. Citește mai departe...

Simona Halep si-a aflat posibila adversara din turul II de la Beijing Simona Halep este favorita 1 la Beijing si va evolua in prima runda in fata unei jucatoare venita din calificari in capitala Chinei, acolo unde anul trecut romanca a devenit numarul 1 mondial si a pierdut finala la Caroline Garcia.

Atentie daca mergeti sau sunteti in Grecia! Vine furtuna Zorba, vreme e periculoasa, iar multi romani sunt deja blocati pe insule. Ce regiuni e bine sa evitati (UPDATE) Din cauza ploii si a vantului puternic din Grecia, mai multi turisti romani au ramas blocati, inca de vineri, pe insulele pe care plecasera in vacanta. Mai rau este ca - spun meteorologii - vremea se va inrautati simtitor in orele care urmeaza, in conditiile in care se asteapta ca sambata, furtuna Z ...

Andreea Banica, despre a treia sarcina: „Lasa așa, este perfect!” Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy mămici din România. Blondina are doi copii și spune că ea și soțul ei au vorbit despre un al treilea și au convenit că se simt bine așa. Andreea Bănică a vorbit despre o eventuală a treia sarcină, în cadrul unei emisiuni tv. Cântăreața a mărturisit că […] The post Andreea Bănică, despre a treia sarcină: „Lasă așa, este perfect!” appeared first on Cancan.ro.

Conferința Bucharest Security continua cu dezbateri despre securitatea in vecinatatea estica Cea de-a doua zi a Bucharest Security Conference (BSC), eveniment anual organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice ...

Andra si-a lasat fanii cu gura cascata! Niciodata nu ai mai vazut-o pe arista in felul acesta! Andra este o artistă căruia nu îi place să epateze în niciun fel, iar singurele valori pe care pune accentul sunt muzica şi vocea sa. Îndrăgita artistă a reușit să își lase fanii cu gura căscată (CITEȘTE ȘI: ANDRA, PREGĂTIRI INTENSE PENTRU CONCERTUL DE LA SALA PALATULUI! CE ARTIȘTI DE RENUME VOR URCA PE SCENĂ ALĂTURI DE […] The post Andra şi-a lăsat fanii cu gura căscată! Niciodată nu ai mai văzut-o pe aristă în felul acesta! appeared first on Cancan.ro.