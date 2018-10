Poveste de dragoste cu final tragic! Doi romani din Italia, Mihai si Claudia, au murit intr-un accident cumplit

Mihai si Claudia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poveste de dragoste sfarsita tragic pentru doi romani in Italia. Mihai si Claudia se cunosteau de numai cateva luni, insa intre ei se infiripase o adevarata poveste de iubire. Din nefericire, totul s-a sfarsit tragic in urma unui grav accident. Mihai Mariutei (34 de ani) si Claudia Martin (26 de ani) s-au stins din viata in noaptea de marti spre miercuri, in zona orasului Ghedi din provincia italiana Brescia. Cei doi se aflau, in noaptea de 23 spre 24 octombrie 2018, intr-un autoturism marca Mercedes, condus de Mihai, un tanar din Iasi plecat in Italia, acolo unde se si stabilise de cativa ani. Din motive inca necunoscute, masina in care se aflau cei doi romani a iesit de pe sosea si s-a rasturnat ...