Poveste de film ce iti umple ochii de lacrimi! A fost adoptat pe cand era doar un bebelus si acum vrea sa afle cine i-a dat viata! La Iasi, spera sa-si gaseasca adevarata familie

• Un tanar din Iasi ajuns in Irlanda a facut un apel pe o retea de socializare pentru a-si gasi familia • In urma cu mai multi ani, cand era doar un copil, a fost adoptat, iar acum isi doreste sa se intoarca la Iasi pentru a-si cunoaste rudele • Pe pagina de "The Never Forgotten Romanian Children - Copiii niciodata uitati ai României" zeci de tineri isi scriu povestea si incearca sa afle cat mai mult din trecutul lor Un tanar din Iasi care a fost adoptat in Irlanda isi cauta familia. Printr-o postare facuta in mediul online tanarul cere ajutor. Vrea sa-si cunoasca familia adevarata sau, mai bine spus, ce a mai ramas din ea. "Am fost adoptat din România si cu spr ...