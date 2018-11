Poveste desprinsa din filme! Eroul echipei nationale de handbal a Romaniei a ajuns vanzatoare in Zalau

talida google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Talida Tolnai sau Toto asa cum ii spuneau iubitorii handbalului, cea care a adus medalia de bronz Romaniei la Campionatele Europene din 2010, are acum o viata pe care nu ar fi intuit-o multi. Tolnai lucreaza ca vanzatoare intr-un centru de personalizat cadouri din Zalau, desi multi o vedeau jucand in continuare la echipe mari. Intrebata cum a ajuns sa lucreze la actualul loc de munca, Talida Tolnai crede ca nimic nu este intamplator. "Cautam un cadou pe pentru cineva. Am vazut un anunt de angajare pe pagina respectiva si asa am ajuns aici. Am vazut ca sunt locuri vacante si am aplicat… A fost munca lui Dumnezeu. Inainte, m-am dus la mai multe locuri de munca. De ramas, am ramas aici, unde sunt de d ...