Poveste emotionanta! Un fost fotbalist celebru a ajuns sa doarma pe strazi dupa ce sotia si copiii i-au murit de cancer

Povestea dramatica a unui fost fotbalist camerunez, care a ajuns sa doarma pe strazi, dupa ce sotia si copiii i-au murit de cancer, l-a impresionat pe starul Samuel Eto'o, care i-a sarit in ajutor. Norbert Owona, fost capitan al nationalei Camerunului in anii '60-'70, a pierdut totul in viata: sotie, copii, casa. Povestea lui dramatica a fost prezentata intr-un documentar de un post de televiziune din Camerun, iar situatia acestuia a impresionat imediat. De doi ani, Norbert Owona doarme pe strazi, dupa ce si-a vandut casa pentru a incerca sa-si salveze sotia si copiii, care s-au imbolnavit de cancer, scrie BBC. In ciuda eforturilor sale, familia a murit, iar Owona, acum in varsta de 69 de ...