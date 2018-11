Poveste halucinanta pentru un turist venit sa viziteze Iasul! A ramas pe drumuri dupa ce ar fi fost deposedat de 10.000 de dolari, in parcarea Dedeman! Au fost gasite imagini surprinzatoare!

borseta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un barbat din Serbia a venit la Iasi sa viziteze locurile si sa faca unele cumparaturi, dar a ramas pe drumuri fara un cent in buzunare • Sarbul avea cateva mii de dolari intr-o borseta si nu s-a gandit ca intr-o clipa ar putea ramane falit • Hotii au observat acest detaliu si au furat toti banii Un sarb va ramane cu siguranta, cu un gust amar, dupa o vizita scurta pe care a facut-o la Iasi. Ceea ce a patit barbatul pare mai degraba desprins dintr-un film. Singur, la Iasi, intr-o clipa cu buzunarele pline de bani, iar in alta clipa lefter. Barbatul in varsta de 39 de ani a ajuns la Iasi zilele trecute, cu buzunarele pline de bani. Mai precis, sarbul avea asupra lui aproximativ 10.000 de dol ...