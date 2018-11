Poveste interzisa cardiacilor! Un tata din Iasi si-a lasat copilul de zece ani sa moara inghetat, iar pe al doilea l-a ucis cu sange rece! "Sunt nevinovat"

copil in zapada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Micutul de zece ani a fost gasit sub zapada dupa ce invatatoarea l-a dat afara din clasa, iar tatal il batea pentru ca pierdea alocatia de 45 de lei din cauza absentelor • Sidor Spataru, tatal micutului inghetat in iarna anului 2013, a fost condamnat ieri la executarea unei pedepse de 14 ani pentru ca si-a ucis cel de-al doilea copil • In fata judecatorilor a sustinut ca este nevinovat • Localnicii l-au caracterizat pe barbat ca fiind un parinte foarte abuziv Primul copil a lui Sidor Spataru a murit inghetat dupa ce a fost dat afara din clasa de catre invatatoare. Tatal nu a vrut sa-l primeasca acasa pentru ca pierdea alocatia de 45 lei. Astfel, neavand unde sa mearga, unde sa se ...