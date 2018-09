a 15 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestea apei de busuioc, elixirul tineretii – „Pune intr-un borcan cu apa 3 crengute de busuioc uscat…” Povestea adevarata care urmeaza” pe care am auzit-o de curand de la d-l Ioan Groza – cunoscutul terapeut naturist din Arad” mi s-a parut mai convingatoare decat orice alta pledoarie pentru folosirea busuiocului. „Acum ceva vreme” am cunoscut un cuplu cu adevarat neobisnuit. Ea era foarte tanara si luminoasa” iar el era foarte batran. Am crezut ca erau tata si fiica” iar cand ea mi l-a prezentat drept „sotul meu” nu mi-am putut retine un zambet. Dupa ce am discutat si s-a mai destins atmosfera” la un moment dat acea femeie a zi ...