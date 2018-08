Povestea celei mai stranii localitati din Romania. Este ascunsa printre coline si a fost vanduta de mai multe ori

Charlottenburg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta localitate, declarata monument istoric, este singura din Romania construita sub aceasta forma si a fost intemeiata de o colonie. Charlottenburg, care duce cu gandul la cartierul berlinez in care s-a aflat resedinta regilor Prusiei si a imparatilor germani, este, de fapt, un sat romanesc aflat la 35 de kilometri de Timisoara. Povestea sa este impresionanta si unica in Romania. Legenda spune ca numele satului a fost inspirat dupa cel al sotiei guvernatorului Banatului. Intemeiat acum 247 de ani de 32 de familii imigrante din zona Trento din nordul Italiei, Lorena si Baden-Württemberg, Charlottenburg este singurul sat din Romania sub forma circulara. Guvernatorul Banatului, contele Karl Ignaz ...