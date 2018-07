Povestea cutremuratoare a Madalinei, fata de 18 ani care a murit in accidentul din Olt! Fusese parasita de parinti la 6 ani

Madalina Florentina Purecel este tanara de 18 ani care a murit in accidentul de luni seara, din Olt. Iubitul ei a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina, iar in urma impactului cei doi au murit pe loc.

Fata de 18 ani are o poveste de viata dureroasa! La varsta de 6 ani, Madalina Florentina Purecel a fost parasit de parinti si dusa la Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului Olt.

„Traia o relatie frumoasa cu acest baiat, care avea planuri serioase, tinea foarte mult la fata, avea propria lui casa, lucra. Era o relatie de care asistentul maternal stia, stiam si noi, chiar am avut, in urma cu cateva saptamani, o discutie cu fata, i-am spus ca se poate baza oricand pe noi, ca-i vom fi alaturi. O fata foarte buna, intentiona sa obtina si o calificare in domeniul make-up-ului. Asistentul maternal sufera foarte-foarte mult, s-a implicat extraordinar in aceasta relatie, nu era pur si simplu un copil de care avea grija, il sustinem cat de mult putem, eu, personal, voi merge si la inmormantare. E o tragedie, nu pentru ca e vorba de un copil din sistemul de protectie, e vorba de doi tineri minunati, care traiau o relatie frumoasa“, a declarat directorul Radita Pirosca, directorul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului Olt pentru adevarul.ro.

Mama Madalinei Florentina Purecel a plecat, iar tatal i-a dus pe ea si fratele lui in grija statului. "Primaria Bals a tot trimis adrese la domiciliul barbatului, prin care era invitat sa ia legatura cu copiii, insa acestea s-au intors", a mai spus Radita Pirosca pentru sursa cita

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.