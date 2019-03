Povestea de succes a unei afaceri de familie. Produsele naturale concepute in Iasi, dupa o reteta unica, au innebunit clientii - FOTO, VIDEO

Marius Lungu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dupa o sedinta in familie a luat nastere un business de succes • Toti membrii familiei Lungu au atributii importante in aceasta afacere • O parte din produsele concepute in fabrica de la marginea Iasului au fost atestate ca fiind traditionale • Lunar se pregatesc si apoi se vand 5 tone de carne afumata ca pe vremea bunicilor O familie din Iasi a pornit in urma cu doi ani o afacere cu produse traditionale din carne de porc. Vestea produselor de calitate li s-a dus repede, astfel ca "Fabrica de Fum" a devenit sursa principala de bunatati din carne pentru clientii din Iasi, dar si din afara Iasului. Afacerea a demarat cu investitii din fonduri proprii si credite la banci car ...