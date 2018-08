Povestea dureroasa a eroului-elev care si-a dat viata aparand Ardealul. La numai 15 ani a ajuns in mormant, acoperit cu crini albi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un adolescent din Curtici a murit in septembrie 1944 aparand Ardealul. Despre eroul din Curtici a scris Ion Spalatelu in cartea „Erou la 15 ani“. Virgil Iovanas s-a nascut 29 martie 1929 in localitatea Curtici, o straveche asezare romaneasca. Copilaria si-a petrecut-o ascultand povestile unchiului sau din timpul razboiului. De la el a aflat ca a fost o vreme cand romanii nu erau uniti cu totii la un loc si Transilvania se gasea sub stapanirea Austro-Ungariei. Dar vremurile aveau sa se tulbure din nou prin Dictatul de la Viena, cand, la 30 august 1940, s-a semnat actul prin care partea de nord a Transilvaniei (43.492 de kilometri patrati si 2.667.000 de locuitori, majoritatea romani) era luata Romaniei si predata Unga ...