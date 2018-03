Povestea emotionanta a fotografiei pe care familia a depus-o la priveghiul lui Andrei Gheorghe! A fost facuta cu doar cateva zile inainte sa moara

Andrei Gheorghe a fost un spirit non-conformist pana la capat. Priveghiul lui a fost „altfel”. Familia si prietenii au dorit sa-i faca „iesirea din scena” cu stil. La Galeria Mobius, a fost adusa o fotografie-portret a lui Andrei Gheorghe. Imaginea are o poveste emotionanta, potrivit bunei lui prietene, prezentatoarea Roxana Gabor-Iliescu. La priveghiul lui Andrei Gheorghe, cei care au venit sa-i aduca un ultim omagiu au fost serviti cu votca, vin si dulciuri.

Nu a fost un priveghi obisnuit, pentru ca Andrei Gheorghe nu si-ar fi dorit asta. La Galeria Mobius a fost adus un simplu portret. Oamenii au avut ocazia, joi si vineri, sa-si ia ramas bun de la Andrei Gheorghe. La galeria de arta, ei au fost intampinati cu votca, vin si dulciuri rusesti. A fost adusa si o carte de condoleante, asezata pe masa de unde oamenii puteau servi de-ale gurii.

Sicriul cu trupul neinsufletit al jurnalistului se afla la INML, acolo unde va fi incinerat sambata. Fotografia a fost facuta cu doar cateva zile inainte ca omul de radio sa se stinga din viata. Roxana Gabor-Iliescu a povestit ca jurnalistul le-a cerut prietenilor, in gluma, sa-i spuna „Dumnezeu”, pentru ca ii crescuse barba cam mare.

„Fara sicriu. Fara moarte”

„Nu stiu daca ti-ai trait viata exact ata cum ai vrut tu. Dar stiu ca cei dragi ti-au organizat iesirea din scena in stilul tau!!! Fara sicriu. Fara moarte. Cu o fotografie de acum cateva zile din care glumeai cerand sa ti se spuna Dumnezeu acum ca ai barba. Cu imagini cu tine, cu flori, lumanari, napolitane si votca…Uite ca m-au facut si pe mine sa beau pentru prima oara, doar pentru tine. Si ti-am scris in album, asa cum au facut-o multi. Cu dragoste, umor si sensibilitate…Stiu ca erai acolo si radeai de stangacia cu care am dat paharul pe gat. Ma astept oricand sa-mi apari in vis cu un live din Rai. Esti binevenit. Da, cu orice fel de mesaj. Acum sunt mare si nu ma mai sperii de cuvinte porcoase. Desi suspectez ca pe drum ai renuntat la ele. Te-a amutit stralucirea sufletului tau bun si cald. Vezi ce curat si alb ti-a asternut Dumnezeu pe strazi? Fiecare fulg sa-ti fie ghirlande de ghiocei. Ok, gata, sa nu devenim prea siroposi!”, a scris prezentatoarea Roxana Gabor-Iliescu, pe pagina ei de Facebook.

