Povestea frumoasei politiste care dirijeaza circulatia in Piata Victoriei din Bucuresti

Povestea frumoasei politiste din Bucuresti care a recuperat rapid un telefon furat devine virala pe retelele sociale dupa ce a fost postata pe pagina Ministerul Afacerilor Interne, Romania.

Cei care se ocupa de pagina Ministerului nu au dat detalii despre identitatea politistei, insa poza postata a strans mii de aprecieri in numai o ora.

Blonda, impecabil machiata si foarte frumoasa, politista a ajutat o tanara, pe nume Teodora, careia i se furase telefonul in centrul Capitalei. Redam integral mesajul ei, asa cum a fost el postat pe pagina Ministerului:

”Buna ziua! Astazi am trecut prin Piata Victoriei si am vazut o politista dirijand circulatia. Acum cateva luni, in timp ce ma intorceam acasa de la munca, un individ mi-a smuls telefonul din mana. M-am speriat atat de tare incat nu am avut nicio reactie, mai ales ca nici cei din jurul meu, care sigur au observat furtul, nu au zis nimic. Am inceput sa tremur de spaima si am cautat in jur un punct de sprijin. Am mers spre strada principala si norocul meu a fost sa o vad pe aceasta politista. Era in mijlocul intersectiei. Nu stiu cum am traversat spre ea, pentru ca eram foarte speriata si plangeam. Imi aduc aminte doar ca i-am spus: – Mi-a furat telefonul! In acel moment m-a tras spre trotuar si m-a intrebat cum s-a intamplat si cum era imbracat hotul.

Nu stiu ce i-am zis, cert este ca m-a lasat cu un coleg de al ei, in timp ce ea s-a urcat in masina de politie cu un alt coleg si au plecat. Nu a trecut mult timp si s-au intors.

– Acesta este telefonul dumneavoastra?

Abia atunci mi-am revenit. Telefonul meu fusese recuperat.

– Si hotul?

– Este incatusat in masina. Va rugam sa mergem impreuna la sectia de politie sa intocmim documentele!

Cum spuneam, astazi am vazut-o in intersectie. Fiind in autobuz mi-a venit sa strig ITI MULTUMESC!, dar m-am ferit de penibilul situatiei, pentru ca nimeni nu stia povestea mea. Asa ca, vreau sa-i multumiti in numele meu! Sigur puteti da de ea. Este blonda si foarte frumoasa. Si mai spuneti-i sa zambeasca, pentru ca are de ce.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.