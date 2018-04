Povestea halucinanta a celui de al doilea fiu al lui Dumnezeu. Fratele lui Iisus ar fi trait in Romania

ShareTweet Desi putina lume stie de existenta lor, sectele religioase din Romania sunt extrem de raspandite, iar ritualurile si credintele adeptilor lor sunt extrem de controversate. Unul dintre astfel de culte il proslaveste pe Maitreya, considerat de sectanti ca fiind al doilea fiu al lui Dumnezeu, scrie cancan.ro. Povestea lui Maitreya este strans legata de pestera Rocsani din judetul Hunedoara. Acolo se pare ca ar fi avut loc geneza cultului „Fiilor Luminii”. Invaluita in mister, credinta acestora se baza si inca se mai bazeaza chiar si dupa moartea liderului lor spiritual, pe faptul ca Maitreya ar fi fost fratele lui Isus Hristos si unul dintre fii lui Dumnezeu. Profesor de desen, transformat in guru dupa varsta de 50 de ani, Francisc Horvath Maitreya a condus in timpul vietii sale una dintre cele mai controversate miscari religioase din Romania. Barbatul nascut in Deva si-a petrecut copilaria la Cristur pana la varsta de 15 ani, a urmat Colegiul de Arte Plastice, lucrand dupa aceea la Timisoara ca tehnician, mai apoi fiind designer si profesor de desen in Vaslui. Adeptii lui credeau ca acesta este capabil sa vindece cancerul, leucemia, orbia si o serie de alte boli incurabile, cei din urma fiind convinsi ca este al doilea fiu al lui Dumnezeu si ca poate face miracole. Membrii sectei infiintate fara niciun cadru juridic il considera al doilea fiu al lui Dumnezeu, desi mai multi specialisti l-au caracterizat drept un om bolnav. Adeptii lui Francisc se imbraca in togi albe, cu brau verde si desagi rosii, si fac dese pelerinaje prin tara. Adeptii consuma „bauturi sfinte”, in realitate euforizante. Continuarea pe RTV.NET ShareTweet