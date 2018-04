Povestea impresionanta a unei tinere din Iasi, bursiera la doctorat! A renuntat la un job bine platit intr-o corporatie din Paris pentru albine! FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • A pus pe picioare o afacere solida cu miere de albine • A inceput cu cativa stupi, iar acum produce miere pura pe care o vinde in China, Singapore si Franta • Mierea produsa de aceasta ieseanca este singura recomandata de Societatea de Pediatrie din Romania • Tanara antreprenoare spune ca este un apicultor atipic • "Am invatat pe banii altora, iar acum m-am intors in tara sa produc ceva pe banii mei", spune ieseanca La cativa kilometri de Iasi, pe dealurile Tomestiului, exista un paradis floral, unde zi de zi "muncesc" albinutele unei iesence, cunoscuta deja de sateni ca o stapana a albinelor. La cei 33 de ani ai sai, tanara se mandreste cu rezultatele muncii sale. A creat un produ ...