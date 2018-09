Povestea jandarmului care a ajuns cu copilul bolnav de autism la medicul pe care il jignise la protestul din 10 august

jandarm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este povestea unuia dintre jandarmii de la protestul din 10 august si a unui medic aflat de cealalta parte a cordonului. Atunci, intre cei doi s-a iscat o discutie aprinsa, motivata de energiile sociale nedisipate, in care cuvintele folosite de aparatorul ordinii si legii fata de protestatara nu au fost tocmai elegante si civilizate. Viata la adus pe acel jandarm, alaturi de copilul sau, bolnav de autism, in cabinetul femeii pe care a jignit-o la protest. Povestea a fost postata pe contul de al lui Aly Elsiddig, utilizator care a mentionat ca a nu a mentionat numele medicului in cauza, pentru a nu-i crea probleme la locul de munca. Redam mai jos intreaga poveste, asa cum a fost ea postata pe : ”D ...