Povestea lui Vladimir Cosma, geniul spre care francezii privesc cu admiratie

"Nu am vrut ca plecarea mea sa-mi schimbe sufletul" - ne dezvaluie Vladimir Cosma cum a ajuns sarba romaneasca in cele mai iubite filme frantuzesti. Vladimir Cosma a ajuns in Franta dupa ce terminase Conservatorul la Bucuresti, impins de pasiunea unei familii de muzicieni. Romania, cu tot cu muzica ei, i-a ramas insa in suflet si dragostea sa pentru tara a iesit in fata intregii lumi in partitura care insoteste unul din marile personaje ale cinema-ului francez: Marele blond, Pierre Richard. A fost un inceput extraordinar al unei cariere extraordinare. Louis de Funès i-a multumit intr-o scrisoare emotionanta pentru muzica ce l-a facut sa danseze in "Rabi Iacob", iar colo ...